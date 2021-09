“Anima Mundi”, come in Avatar all’Orto Botanico

“Anima Mundi” è un percorso immersivo all’Orto Botanico di Palermo.

Conoscerete sicuramente il film Avatar…Avete presente il pianeta Pandora, quel luogo magico dove gli alberi, la natura, gli animali sono tutti in relazione tra loro?

Un percorso immersivo all’Orto Botanico di Palermo vi farà rivivere le stesse sensazioni.

Si chiama “Anima Mundi” e vi porterà tra tronchi nodosi e fronde, in un mondo immaginario popolato da fantastiche presenze a contatto con l’anima del mondo.

Un progetto che è in progettazione da oltre due anni e che promuove, proprio come in Avatar, una coscienza ecologica nei fruitori.

“Anima Mundi” è un percorso che nasce da uno studio approfondito delle specie presenti nell’Orto Botanico. Attraverso l’ausilio poi di proiezioni, installazioni e un progetto di light design, miti legati alla natura si sveleranno.

L’Orto Botanico di Palermo vanta un’inestimabile patrimonio vegetale costruito nei secoli attraverso la piantumazione di alberi ed essenze provenienti da ogni angolo del pianeta.

Il percorso notturno, della durata di 45/60 minuti adatto a grandi e piccoli, è organizzato in 10 turni, con ingressi ogni 20 minuti, dalle ore 20.20 alle 23.00.

Obiettivo principale stimolare il visitatore a una riflessione sul cambiamento climatico causato dall’azione irresponsabile e irrispettosa dell’uomo che sta lentamente distruggendo il pianeta.