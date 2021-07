Ancora fiamme ad Enna -VIDEO

Enna brucia ormai da ore: il cielo si colora di rosso e di grigio in una scenario da apocalisse.

Otto squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna e del Distaccamento di Petralia, personale della Forestale e della Protezione Civile locale, stanno intervenendo in Corso Sicilia, per un incendio di “interfaccia” che lambisce il centro abitato. In azione anche due Canadair della flotta aerea Antincendi.

La città è in ginocchio dopo l’incendio di stanotte nelle vicinanze del bivio Kamut che ha raggiunto la valle del Belvedere, costringendo tante persone che abitano nella zona per preoccupazione, a trascorrere la notte fuori casa.

E.G.