Ancora aperto un weed shop con annesso sexy shop

In piena emergenza Coronavirus era ancora attivo un negozio di “Weed shop” con annesso “Sexy shop” sito in Via Antonino di San Giuliano a Catania,

Rinvenuto, all’interno del negozio adibito a rivendita di cannabis light e sexy shop, un quantitativo di droga accertato come non compatibile con quello di libera vendita.

Si tratta di 430 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana.

L’operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante è avvenuta durante le attività di controllo predisposte per garantire l’ottemperanza della popolazione e degli operatori commerciali in merito alle disposizioni governative sul contenimento del Covid-19.

Denunciato il titolare di 39 anni di origine tedesca e gli avventori all’interno dell’esercizio commerciale, in particolare, due extracomunitari di 21 e 23 anni e due catanesi di 26 e 28 anni.

