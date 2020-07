Anas: telecamere e pannelli su A19 e A29 in vista della mobilità estiva

Al via il piano mobilità estiva 2020 sulla rete Anas. In vista delle partenze per le vacanze, sono in programma una serie di attività e misure da mettere in campo con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti dei vacanzieri lungo la rete di strade e autostrade gestita.

Il Piano esodo 2020

Il piano, vedrà il dispiegamento di Anas sul controllo di strade e autostrade di competenza, con circa 1.100 automezzi, 6011 telecamere fisse, 1079 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti. Inoltre, il monitoraggio h24 della rete e l’assistenza, per il pronto intervento, saranno gestiti con 200 operatori impegnati tra la Sala

situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali.

Il monitoraggio 24 ore su 24 del traffico riguarderà in particolare i principali assi strategici, per la Sicilia segnaliamo: le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo. In aggiunta, Anas, quest’anno, offre agli utenti una serie di canali che riporteranno, in tempo reale, le notizie sulla viabilità.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

– VAI (Viabilità Anas Integrata)

– APP “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente in “App store” e in “Play store”

– CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas

partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico.

G.G.