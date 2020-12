AMTS, fusione Amt e Sostare: biglietti unici per trasporti e parcheggi

L’Azienda Metropolitana Trasporti e la Sostare si fondono insieme, dando vita alla AMTS. Il progetto, voluto dall’Amministrazione Comunale, presieduta da Pogliese, su proposta del Vicesindaco Bonaccorsi, sarà attivo per la primavera 2021. Gli accordi sulla fusione delle due società, ancora in corso, prevedono l’approvazione del nuovo Statuto da parte del Consiglio Comunale, così come accordi congiunti tramite i rispettivi sindacati, infine, la reale fusione amministrativo-burocratica.

L’AMTS ha diversi vantaggi. L’emissione di tickets, infatti, sarà integrata con gestione unitaria per trasporto pubblico e sosta nei parcheggi scambiatori e nelle strade. Un servizio finalizzato al miglioramento sociale, amministrativo e di mobilità cittadina. I vantaggi di questo sincretismo risiedono nell’abbattimento dei costi di un cda oltre a ottimizzare l’impiego di risorse umane e strumentali.

AMTS non intaccherà tutela e posti di lavoro

Per quanto riguarda i posti di lavoro dei dipendenti: non cambierà nulla per i dipendenti di Sostare. Le 175 unità, quindi, continueranno nella loro attività lavorativa che prevede gestione delle tariffe su strade, piazze e spazi pubblici. Idem per coloro impegnati nella realizzazione della segnaletica stradale o, ancora, rimozione forzata delle auto e servizi connessi.