AMT, arriva la linea sperimentale BRT-U per gli studenti

L’Azienda MetropolitanaTrasporti firma l’esordio della linea sperimentale BRT-U, un servizio attivo da oggi, martedì 6 ottobre, che collegherà rapidamente la Cittadella Universitaria con il centro cittadino e le stazioni della metropolitana “Borgo” e “Milo”. La linea percorrerà da via Santa Sofia a piazza Roma dal lunedì al sabato dalle 7 del mattino.

BRT-U nasce dall’incontro tra il presidente dell’Amt Giacomo Bellavia e il rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo al fine di agevolare gli spostamenti dei tanti studenti catanesi.

Ecco le fermate

Parcheggio S. Sofia (capolinea), Via S. Zenone, Via S. Sofia, Percorso interno alla Cittadella Universitaria, Via Passo Gravina, Via P. Bentivoglio, Via Etnea, Piazza Cavour, Via Etnea, Viale Regina Margherita, Piazza Roma, Piazza S. M. di Gesù, Via Cifali, Via Ficarazzi, Via Ala, Via Milo, Viale Fleming, Viale A. Doria, Via S. Sofia, Via S. Zenone, Parcheggio S. Sofia (capolinea).