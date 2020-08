Amministrative Tremestieri Etneo, otto liste civiche a fianco di Santi Rando

Send an email

Saranno 8 le liste civiche che sosterranno la candidatura a Sindaco di Tremestieri Etneo dell’uscente Santi Rando. Convergono altre realtà territoriali sul progetto civico per “Tremestieri ancora più vivibile”.

A “Tremestieri viva”, “Migliora Tremestieri”, “Movimento forza Tremestieri”, ” Volare per Tremestieri”, “Tremestieri in primo piano” e “Fratelli d’Italia per Tremestieri” vanno ad aggiungersi le liste “Andiamo Avanti Tremestieri” e “Tremestieri Protagonista”.

“Andiamo Avanti Tremestieri” fa riferimento al vicepresidente del Consiglio Santo Nicosia. Il vicepresidente già alle amministrative del 2015 aveva condiviso e sostenuto il programma di Santi Rando e oggi rinnova la fiducia precedentemente accordata.

“Tremestieri Protagonista” sarà invece una lista composta tutta da candidati alla prima esperienza: studenti, professionisti, imprenditori ed esperti della formazione. Una lista civica legata anche al mondo dell’associazionismo e dell’attivismo.

«Sono felice dell’ingresso di queste ulteriori 2 liste pronte a scendere in campo per “Tremestieri ancora più vivibile”- ha dichiarato il Sindaco Santi Rando – Portiamo avanti il progetto civico intrapreso nel 2015 ma lo arricchiamo di nuova linfa e nuove idee anche grazie alla presenza attiva di tanti cittadini che hanno deciso di scommettersi in prima persona».

«Possiamo contare su una coalizione coesa, motivata e competente -conclude Rando- formata da tante e differenti professionalità pronte a dare il loro personale contributo per rendere “Tremestieri ancora più vivibile».

E.G.