Amministrative Pedara, Ruggero Razza a sostegno di Antonio Fallica

La ricandidatura di Antonio Fallica continua a riscuotere un sostegno trasversale che arriva da tanti esponenti della politica regionale. Ieri pomeriggio il comitato elettorale della lista “Pedara Libera” ha ospitato la visita dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, del movimento #DiventeràBellissima e del deputato regionale Nicola D’Agostino, esponente di Italia Viva e componente della Commissione antimafia all’Ars.

Ad accoglierli nella sede del comitato di piazza Don Diego, oltre al sindaco Antonio Fallica erano presenti i candidati di “Pedara Libera” e tanti simpatizzanti.

«Per me è motivo di orgoglio ricevere attestati di stima e sostegno da parte di personalità di valore e spessore politico – ha commentato Fallica – questo vuol dire che la bontà della nostra proposta amministrativa, e soprattutto la squadra di donne e uomini liberi che stanno affrontando questa sfida insieme a me, ha riscosso interesse anche al di fuori dai confini del nostro Comune».

«Non posso fare a meno di ribadire l’eccezionale lavoro che l’assessore Razza ha svolto in questi ultimi mesi per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Per i sindaci siciliani ha rappresentato un punto di riferimento essenziale in un momento difficile che ha colpito tutte le comunità locali. Per il Comune di Pedara un interlocutore attento e sempre disponibile ad ascoltare le esigenze del nostro territorio. Ricordo che -conclude Fallica- il consultorio di Pedara è il primo centro Usca della provincia di Catania. Questo è un segno dell’attenzione che l’assessore non ha fatto mai mancare alla nostra comunità».

“Fallica può fare la differenza”

«Antonio Fallica sta conducendo una campagna elettorale impegnativa e all’insegna della libertà – ha dichiarato l’assessore Razza – un valore serio e importante. L’amministrazione che ha guidato ha compiuto degli sforzi importanti e in certe occasioni si è trattato di scelte di discontinuità. Ho avuto modo di collaborare con il Sindaco così come con tutti i primi cittadini dell’Isola in un momento difficile, caratterizzato da questa emergenza sanitaria. L’esperienza che ci portiamo dietro sarà fondamentale per affrontare i prossimi mesi. Anche in questo l’esperienza di un amministratore capace e competente come Antonio può fare la differenza».

«Lui è stato in prima linea rappresentandoci più volte le esigenze del territorio. In questo percorso di continuità amministrativa c’è una condivisione di idee. Io sono sicuro -conclude Ruggero Razza-che i cittadini di Pedara gli daranno fiducia perché sceglieranno liberamente e con consapevolezza».

Gli ha fatto eco il deputato regionale Nicola D’Agostino.

«Oggi Antonio si ripresenta ai suoi concittadini che si esprimeranno su quello che ha fatto – ha commentato – e questo al netto degli atteggiamenti ipocriti e incoerenti che hanno caratterizzato le scelte di qualcuno in questa campagna elettorale. Io credo che la comunità pedarese riconoscerà la bontà del suo operato e premierà la coerenza sua e del gruppo che gli sta accanto».

E.G.