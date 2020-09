Amministrative Pedara, Raffaele Stancanelli sostiene Antonio Fallica

Il candidato sindaco a Pedara, Antonio Fallica, ha accolto l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Raffaele Stancanelli in visita al comitato elettorale della lista “Pedara Libera” in piazza Don Diego. Per l’occasione era presente anche l’onorevole Giuseppe Arena, presidente del Parco fluviale dell’Alcantara.

«Ringrazio -esordisce Fallica- l’onorevole Raffaele Stancanelli di essere qui al mio fianco oggi. Si tratta di un segno tangibile del sostegno che arriva da una personalità politica che ha sempre dimostrato profonda conoscenza del territorio e che sta attualmente portando le istanze delle comunità locali in seno alle istituzioni europee».

«Il nostro è un sostegno convinto – ha commentato Stancanelli – per me è un piacere essere qui poiché a Pedara ho avuto da sempre tanti ottimi riscontri in termini di partecipazione e consenso. Fratelli d’Italia non opera scelte di facciata ed è per questo che crediamo che il percorso che Antonio Fallica ha intrapreso debba essere completato. Io posso dire per esperienza personale che amministrare un Comune non è semplice – ha continuato – in primo luogo per la condizione di sofferenza economico-strutturale che gli enti locali hanno subito in questi ultimi anni».

“A maggior ragione in questo momento particolare dominato dall’emergenza sanitaria e Antonio Fallica ha saputo affrontare questa sfida in maniera straordinaria”.

Anche Giuseppe Arena ha confermato un sostegno libero e incondizionato alla lista “Pedara Libera” e ad Antonio Fallica: «Voglio ancora una volta evidenziare che la nostra scelta si è indirizzata verso una persona che ha mostrato lucidità, impegno, lungimiranza e soprattutto ha messo in atto un’azione virtuosa di risanamento. Antonio Fallica merita senza dubbio la riconferma».

