Amministrative Pedara, Manlio Messina ed Ignazio La Russa a sostegno di Antonio Fallica

L’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, ed il vice presidente del Senato, Ignazio La Russa, si sono recati questa mattina in piazza don Diego presso la sede elettorale di Pedara Libera per incontrare il candidato Sindaco Antonio Fallica. A fare gli onori di casa anche i rappresentanti di lista e molti simpatizzanti.

I due esponenti di Fratelli d’Italia hanno ribadito il loro sostegno alla coalizione, sottolineando soprattutto i risultati concreti ottenuti per il territorio.

«Questa battaglia vede protagonista non solo Antonio Fallica. – ha dichiarato l’Assessore Regionale al turismo Manlio Messina – Ma un progetto importante che va avanti da cinque anni con risultati concreti. Per noi di Fratelli d’Italia è fondamentale la lealtà e se avessimo privilegiato l’attaccamento alla poltrona avremmo fatto scelte diverse. Pedara , e lo dimostrano i fatti, ha raggiunto grazie a te livelli importanti grazie alla tua concretezza. Ti abbiamo già sostenuto e continueremo a farlo nel prossimo mandato. Ricordo le tue visite in assessorato. Siamo riusciti a sbloccare i fondi per il campo sportivo, pronto a ripartire con degli interventi di ammodernamento.

«Penso poi alla bellissima villa di Pedara, acquistata dalla Regione che ha in programma la realizzazione di un albergo diffuso. Nei prossimi giorni, infine, porteremo il Giro d’Italia in queste strade, evento fortemente voluto dalla tua amministrazione. Pedara vive di commercio e molte realtà economiche, ma il turismo è ovviamente fondamentale e – conclude Messina – questa cittadina deve fare parte del circuito regionale che stiamo potenziando con un importante percorso di sviluppo» .

“Qui ho tanti ricordi” ricorda La Russa

«Conosco benissimo Pedara – ha esordito il vice presidente del Senato Ignazio La Russa – e guardandola da fuori ho avuto modo di rendermi conto del lavoro che è stato fatto, grazie alla capacità di interpretare bene questo territorio. Ho trascorso qui importanti momenti della mia gioventù ed avere la certezza che il paese sia in buone mani mi riempie di gioia. Noi di Fratelli D’Italia siamo orgogliosi di poterti stare vicino coerentemente alla parola data tutti insieme. E questa è la garanzia per i cittadini che, fino a che Antonio Fallica sarà sindaco, con il nostro sostegno, possono dormire tra due guanciali».

E.G.