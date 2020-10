Amministrative 2020: i primi risultati dei comuni catanesi al voto

Le urne sono chiuse dalle 15:00 nei paesi della provincia di Catania, chiamati alle Amministrative 2020, l’affluenza registrata è del 61,15%.Nello specifico: Bronte 62,08%, Mascali 58,11%, Milo 75,67%, Pedara 56,01%, San Giovanni La Punta 63,81%, San Pietro Clarenza 57,82%, Trecastagni 65,30%. Si è votato, quindi, a Bronte, Mascali, Milo, Pedara, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza, Trecastagni. Rinviato tutto a novembre, invece, a Tremestieri Etneo, per presunte irregolarità emerse nella raccolta firme di due liste.

Bronte, Mascali e Trecastagni: tris di azzurri

Il commissario Marco Falcone, commenta: “Questa tornata di Amministrative in provincia di Catania consegna a Forza Italia un chiaro successo elettorale che ci conferma come forza trainante del centrodestra. Ai 3 sindaci azzurri eletti con un risultato chiaro, Pino Firrarello a Bronte, Luigi Messina a Mascali e Pippo Messina a Trecastagni, vanno i complimenti e i migliori auguri di buon lavoro da tutto il coordinamento provinciale forzista. Complimenti anche ad Alfio Cosentino a Milo, sostenuto dalle ottime prove dei nostri candidati al consiglio comunale”. “Per Forza Italia- prosegue Falcone- la conferma di aver imboccato un percorso virtuoso, fatto di un radicamento sempre crescente sul territorio da parte di una squadra che per i cittadini rappresenta il punto di riferimento della buona politica e del buongoverno”.

San Pietro Clarenza Enzo Santonocito è eletto primo cittadino

San Pietro Clarenza: Enzo Santonocito è eletto primo cittadino, mentre, risultano sempre più certe le affermazioni di Firrarello a Bronte, Cistaudo a Pedara e Messina a Mascali.

Pedara Alfio Cristaudo si avvia verso la vittoria

Alfio Cristaudo a Pedara si avvia verso la vittoria quando manca una sola sezione da scrutinare. Il distacco con Fallica supera le 300 preferenze.

Bronte Pino Firrarello è in vantaggio rispetto all’uscente sindaco Calanna

A Bronte l’ex senatore Pino Firrarello sarebbe in vantaggio di una decina di punti percentuale sull’uscente Graziano Calanna.

San Giovanni La Punta in vantaggio il sindaco uscente Bellia

A San Giovanni La Punta (circa 9000 le schede scrutinate) in vantaggio il sindaco uscente Bellia.

Milo è testa a testa tra Pippo Messina e Alfio Cosentino

Milo: testa a testa tra Messina e Cosentino.

Mascali Messina è in testa

A Mascali, invece, Messina è in testa in quasi tutte le elezioni.

Si aspettano i risultati definitivi di Trecastagni.

G.G.