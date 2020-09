Amministrative 2020: ecco la lista dei candidati a Pedara

Send an email

Tre liste e tre candidati per Pedara. Il 4 e il 5 ottobre scenderanno in campo il primo cittadino uscente Antonio Fallica, il consigliere Nuccio Tropi sostenuto dal MS5 e Alfio Cristaudo in lista civica.

Candidato Fallica – Pedara Libera e Forte

Gaetano Petralia

Serena Rossella Abate, detta Serena

Olga Agosta

Anna Rita Buonaccorso detta Bonaccorsi

Paolo illuminato

Giuseppe Santo Laudani

Christian Roberto Lazzara

Francesca Le Mura

Alfio Nicolosi

Domenica Pezzino detta Mimma

Petronilla Federica Rapisarda

Michele Riela

Davide Russo, detto Bomboniere

Loredana Russo

Alfio Sambataro, detto Samba

Bruno Basilio Spitalieri

Candidato Tropi – Movimento 5 Stelle

Nuccio Tropi

Alessandra Coco

Carmelita Tomaselli

Santa Moschetto

Antonino Di Stefano

Fausto Valerio Alessandro Palazzo

Carmelo Salvatore Di Giorgi

Sebastiano Sapuppo

Mika’el Mario Tosto

Agata Di Bartolo

Salvatore D’Antonio

Sebastiano Mario Valenti

Daniele Ortis

Micaela Benfatto

Magda Piscitelli

Candidato Cristaudo – Vivi Pedara

Leonardo Laudani

Salvatore Bonaccorsi

Alessandra Cavallaro

Maria Chisari

Giuseppe Consoli

Marina Consoli

Marisa Consoli

Salvatore Corsaro

Agnese De Luca

Francesco Laudani

Mario Laudani

Carmelo Mazzella

Domenico Pappalardo

Laura Petralia

Domenico Scirè

Salvatore Torrisi