Amministrative 2020: ecco la lista dei candidati a Mascali

Due i candidati alla nomina di Sindaco, del comune di Mascali. A sfidarsi alle urne il prossimo 4 e 5 ottobre Luigi Messina “Per Mascali” e Giuseppe Leonardo Cardillo “Amore per Mascali”. Messina, dal 2015 è sindaco del comune pedemontano anche se con D.P. n.606/GAB del 24 ottobre 2018, il Presidente della Regione Siciliana ha decretato lo scioglimento del consiglio comunale per la mancata approvazione del rendiconto di gestione ed ha nominato un commissario in sostituzione dell’organo decaduto. Messina, però, decide di rientrare in scena per queste comunali 2020. Il suo “avversario”, invece, passato all’opposizione dopo aver sostenuto la stessa lista di Messina, nel 2015, ufficializza la candidatura, sostenuto, inoltre anche dal sindaco di Catania, Salvo Pogliese.

Ecco le liste che li sostengono.

Lista “Per Mascali” (Messina Sindaco)

assessori designati: Virginia Silvestro e Alfio Maccarrone.

Gullotta Salvatore Cardillo Salvatore Finocchiaro Gaetana Gullotta Valentina Maccarrone Alfio Militi Francesco Musumeci Veronica Paonello Ottavia Raiti Giuseppe Scandurra Graziana Tropea Rosario Vasta Rosario Virzì Paolo Zappalà Leonardo Portogallo Carmelo Centorrino Fabrizio

Lista “Amore Per Mascali” (Cardillo sindaco)

assessori designati: Ernesto Pino, Ornella Lo Po’, Santo Saitta ed Emanuela Pennisi.