Ambulanza bloccata alla Fiera, divampa sul web l’indignazione dei cittadini

Stamane, poco dopo le ore 12:00, un’ambulanza è rimasta bloccata nella zona della Fiera di Catania, precisamente in via Giacomo Puccini. Immediata l’indignazione che si scatena sui social. Un cittadino, inoltre, denuncia, attraverso le piattaforme social la mancanza di rispetto e vivibilità nella città di Catania, sublimata proprio dall’impossibilità di far passare un’ambulanza nelle vie della Fera O’Luni. Il Comitato Residenti del quartiere Corso Sicilia, fa sentire la voce dei cittadini: “Se un cittadino ha la sfortuna di vivere in via Teocrito o in via Puccini e si sente male, deve sperare che ciò accada di notte perchè di giorno alla “Fiera Europea”, così come, pomposamente definita, dall’amministrazione comunale, alla riapertura dal lockdown, non si passa” “Basta illegalità alla Fiera di Catania! Si al rispetto delle regole”.

G.G.