Altri 3 posteggiatori abusivi sanzionati a Catania

Rastrellamenti per le vie cittadine di “parcheggiatori abusivi”. 3 nel mirino delle forze dell’ordine. Il divieto di accesso nelle aree del centro urbano, infatti, permette di sanzionare 3 posteggiatori e la loro attività illegale. Mario Della Cioppa, questore di Catania, interviene in merito alla presenza di queste figure che attuano delle vere e proprie estorsioni ai cittadini etnei. In particolare, Della Cioppa vieta di accedere presso quelle aree del centro urbano per esercitare l’attività illegale; pena: reato con conseguente arresto da 6 mesi a un anno. I tre “posteggiatori abusivi” si sommano, inoltre, ai già 22 controllati e sanzionati nel corso dell’ultima settimana.

G.G.