Aloe Vera, proprietà e ricette. La pianta che vuole il sole siciliano

Il clima siciliano sembra avere le temperature perfette per la coltivazione dell’Aloe. L’Aloe predilige infatti temperature tra i 20 e i 25 gradi non sopravvivendo a temperature inferiori allo zero. I raggi solari inoltre migliorano la composizione chimica del suo gel.

Originaria dell’Africa, il suo utilizzo era già diffuso nell’antica Grecia e nell’Impero Romano.

Pianta dalle mille proprietà. Sembra proprio che il succo e il gel dell’Aloe facciano bene a tutto. Grazie al contenuto di antrachinoni (sostanze presenti in molte piante e appartenenti ai glicosidi legati a uno zucchero), l’Aloe agisce sulla mucosa intestinale in particolare sull’ultimo tratto dell’intestino migliorando così il tempo di transito nel colon. Questo comporterebbe un effetto lassativo, oltre che depurativo, che contrasta la stipsi.

Il gel invece sembra avere proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti che lo renderebbero perfetto nella risoluzione di problematiche dermatologiche come scottature o ustioni. Secondo alcuni studi infine svolgerebbe un ruolo importante nel contrastare la crescita di batteri e la diffusione di malattie svolgendo una funzione antivirale, anti batterica, persino anti neoplastica, rinforzando il sistema immunitario.

Tantissimi sono i prodotti in commercio da assumere sotto forma di integratori in pillola, bustine, succhi, bevande. Per la cura del corpo infine sono disponibili tantissime creme, spray e maschere per capelli. Molte di queste sono a base di Aloe vera al 99%, altre meno.

Ma come realizzare degli ottimi prodotti home made a base di Aloe vera per la cura della pelle e dei capelli?

Crema rassodante, tonificante e idratante

Con soli due ingredienti è possibile realizzare in casa un’ottima crema viso e corpo rassodante, tonificante e soprattutto molto idratante grazie all’umidità rilasciata dal gel d’Aloe vera.

Per la vostra crema fatta in casa dovrete semplicemente inserire nel frullatore 2 cucchiai di gel di Aloe vera (lo trovate in commercio ma la migliore soluzione è l’estrazione dalla pianta) e sei cucchiai di yogurt naturale. Applicate il composto ottenuto sulle parti interessate e lasciate agire per almeno 20 minuti. Risciacquate e ripetete il trattamento ogni sera.

Maschera capelli a base di Aloe vera

Per capelli sfibrati e rovinati da sole e piastra o dopo un trattamento chimico, potete idratare e riparare la vostra chioma con una maschera fatta in casa a base di Aloe.

In un frullatore inserite mezza tazza di gel d’Aloe e mezza tazza di tè verde. Quando il composto risulterà omogeneo la maschera sarà pronta. Applicate dalle radici alle punte e lasciate in posa per 15-20 minuti. Risciacquate, applicate il balsamo e ripetete l’operazione una volta alla settimana. I vostri capelli saranno già dalla prima applicazione più setosi, morbidi e lucenti.