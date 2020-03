Allarme usura, Cidec: “A rischio la liquidità di commercianti e piccoli imprenditori”

L’emergenza sanitaria e la conseguenziale chiusura di tutte le attività commerciali del Paese hanno messo in ginocchio commercianti e piccoli imprenditori.

«Tale crisi non ha investito il sistema bancario -puntualizza il segretario confederale della CIDEC Lorenzo Costanzo- che ha continuato a pretendere di esercitare normalmente il suo servizio. Dunque le banche hanno continuato a procedere dei pagamenti che hanno reso ancor più difficile la fruizione del credito a commercianti e artigiani. Ciò esporrà maggiormente gli imprenditori al rischio di divenire vittime d’usura da parte di gente senza scrupoli che, approfittando del buio periodo che stiamo attraversando, costringerà i malcapitati a ricorrere a soluzioni disperate in tempi ristretti per sopperire ai pagamenti imminenti».

Costanzo, inoltre, invita invece gli imprenditori a rivolgersi alle associazioni di categoria che dal principio fungono da strumento per la tutela dei diritti delle attività commerciali e da supporto alle imprese a norma di legge mediante i consorzi fidi.

E.G.