Sfida molto delicata quella che il Paternò dovrà affrontare domenica, in trasferta, contro il Ragusa. Entrambe le squadre navigano in acque non tranquille sopratutto i rossoblu che, in questo momento, occupano il 17^ posto con 16 punti.

Anche gli azzurri, però, non vivono un momento esaltante visti gli ultimi risultati poco esaltanti: l’ultimo in ordine cronologico è la sconfitta tennistica con il Locri per 6-1. Qualche giorno dopo il pessimo risultato il presidente del Ragusa ha voluto chiedere scusa ai propri tifosi. Di seguito alcune dichiarazioni che Puma ha rilasciato sulla pagina ufficiale Facebook della società:

“Come prima cosa voglio chiedere scusa ai tifosi e agli sportivi. Nessuno poteva immaginare che potesse finire così. Un 6-1 mortificante, ingiustificabile, che ci penalizza oltremodo, e che, per la prima volta nella stagione, ci fa finire in zona playout. Miriamo alla salvezza. Ma occorre avere testa e piedi. Intanto, comunico che prosegue il silenzio stampa dei tesserati e che sarò io l’unico abilitato a rilasciare dichiarazioni”.

Parole che fanno capire come società e squadra dovranno lavorare senza ulteriori distrazioni verso l’obiettivo finale che ormai risulta essere quello della salvezza con il Ragusa che in questo momento si trova in 13^ posizione con 22 punti frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. Classifica che comunque non rispecchia il valore della squadra visto l’esperienza e la tecnica di alcuni calciatori della rosa come il centravanti, classe ‘92, Alessandro Randis che con le sue 8 marcature in 17 presenze è il capocannoniere del Ragusa oppure del mediano Serge Cess con i suoi 5 goal realizzati bottino molto interessante per un centrocampista.

Nel Ragusa sono presenti giovani di buona prospettiva tra i quali spicca Luigi Vitelli. Il ‘04 ha sempre ben figurato. Nel 3-5-2 di Raciti svolge il ruolo di quinto di difesa. Preferisce giocare a destra cosi da poter rientrare sul sinistro il suo piede naturale.

Una sfida rovente quella che domenica si giocherà allo Aldo Campo con le due compagini che faranno di tutto per ottenere quei tre punti d’oro per provare ad ottenere quell’obiettivo chiamato salvezza.

Fontefoto (pagina ufficiale Facebook ASD Ragusa Calcio 1949)

di Alessandro Zappalà