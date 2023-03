Palermo continua ad attrarre le case automobilistiche e diventa set di un nuovo spot. Dopo il video della Red Bull Racing Honda di giugno 2021, girato tra i luoghi più iconici della città, dal centro storico alla spiaggia di Mondello, adesso è la volta dell’Alfa Romeo, che sabato 18 marzo sarà a Palermo per uno shooting fotografico e delle riprese video.

L’oggetto è ancora top secret. Quello che si sa, al momento, è che scatteranno divieti e modifiche alla viabilità in alcune strade della città, come riporta un’ordinanza dell’Ufficio mobilità sostenibile e trasporto pubblico del Comune di Palermo e pubblicata nell’Albo Pretorio.

In particolare, sabato 18 marzo, dalle ore 6.00 alle 10.00, chiuderanno alle auto e ai pedoni un tratto di corso Calatafimi, compreso tra Porta Nuova e corso Alberto Amedeo; via Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra Porta Nuova a Via Matteo Bonello. Sempre nelle stesse vie sarà istituito anche il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 23.00 di venerdì 17 marzo fino alle ore 10:00 della mattina successiva.

Per consentire le riprese, dalle ore 16.00 alle 20.00 di sabato 18, chiude alle auto anche un tratto di via Vittorio Emanuele, compreso tra la via dei Tintori e Foro Umberto I.

Ancora, non si potrà lasciare l’auto e resteranno chiuse anche ai pedoni piazza Pretoria, piazza Aragona, piazza Croce dei Vespri e via Sant’Anna. I divieti saranno attivi tutto il giorno di sabato, dalle ore 9.00 alle 18.00, per consentire alla produzione di effettuare le riprese fotografiche.

Divieto di sosta con rimozione coatta (ambo i lati) in via Malta, dalle ore 23.00 di venerdì 17 marzo sino alle ore 20.00 di sabato 18.