Fra hip hop e dissidi politici, Alexander Hamilton è il racconto di uno dei personaggi fondamentali per la nascita degli Stati Uniti d’America, uno dei suoi Padri fondatori. La sua storia arriva a Catania grazie all’Associazione Ouroboros che, dopo il grande successo di City of stars e The greatest show, porta in scena la vita di Hamilton con debutto il 12 aprile al Teatro ambasciatori. Seguiranno altre tre date nello stesso mese: sabato 13, venerdì 19 e sabato 20.

Sostenitore della Rivoluzione americana e braccio destro di George Washington, Alexander Hamilton è stato anche Primo ministro del Tesoro nel 1789, oggi stampato sulla banconota da dieci dollari: il musical porta sul palcoscenico la sua vita tra successi e dissidi politici rievocati tramite l’hip hop. Il beat rap è, infatti, il filo conduttore che lega recitazione e musica. Lo spettacolo di Broadway di Lin-Manuel Miranda è la trasposizione teatrale della biografia scritta da Ron Chernow e ha riscosso un enorme successo: nel 2016, ha ricevuto il Premio Pulitzer per la drammaturgia e ottenuto sedici nomination ai Tony Award. La versione proposta dall’associazione catanese vedrà il testo narrato in italiano – prima traduzione in assoluto in lingua italiana – e le canzoni con il testo originale.

In scena verranno messe in luce luci e ombre di un personaggio carismatico e complicato, emblema di un popolo che ha ribaltato il mondo opponendosi al più grande Impero dell’epoca: dopo aver patito la povertà e la perdita dei propri cari, lascia i Caraibi e approda nel Nuovo Mondo. Lì sarà capace di farsi potenti alleati e farsi strada con la forza dei propri pensieri, espressi tramite le armi più potenti a sua disposizione: penna e calamaio. Una storia, quella di Lin-Manuel, che intrattiene, istruisce e denuncia razzismo, schiavismo e disparità sociali e che Ouroboros rielabora per esplorare politica, amore, ambizione e rivalità. L’associazione, nata nel 2018, si pone l’obiettivo di creare esperienze teatrali innovative e coinvolgenti, impegnandosi a rompere le barriere, creare connessioni significative con il pubblico e abbracciare la diversità.