Alessia Marcuzzi in Sicilia per Marks&Angels

Da sabato sera, Alessia Marcuzzi, una delle conduttrici più amate della tv italiana, si trova in Sicilia per uno shooting.

Tra Ragusa e Siracusa, tra Noto, Marzamemi e Ispica, Alessia Marcuzzi, bella, bionda e simpatica conduttrice della tv italiana si trova in Sicilia per alcuni scatti di moda.

Di anni ne sono passati da quando Alessia Marcuzzi girava l’Italia per condurre il Festival Bar insieme a Daniele Bossari, Amadeus e Fiorello.

L’ormai 50enne (incredibile ma sono proprio 50) si è ultimamente allontanata dal mondo della tv. Poco tempo fa infatti ha annunciato di ritornare solo per un valido progetto. Stanca forse del piccolo schermo, la presentatrice ha deciso di concentrarsi su altro, puntando sulla famiglia, le amicizie e le sue aziende.

Da sabato Alessia Marcuzzi si trova infatti in Sicilia per un servizio di moda. Si tratta di alcuni scatti da realizzare per Marks&Angels, brand di borse nato nel 2012 e che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 10 anni. Marks&Angels è un progetto imprenditoriale della stessa Marcuzzi nato dopo il successo del suo blog LaPinella. Si tratta di un brand di borse totalmente realizzate a mano e completamente Made in Italy. Le borse sono acquistabili esclusivamente online senza intermediari ad un prezzo accessibile.

Per fotografare la nuova collezione, la Marcuzzi ha scelto la Sicilia in particolare le zone tra Siracusa e Ragusa. Da sabato infatti Alessia Marcuzzi ha pubblicato alcune storie che la ritraevano intenta a posare per la nuova campagna Marks&Angels proprio a Marzamemi. La presentatrice si è poi concessa un piatto di fettuccine con carciofi e cernia alla Taverna La Cialona di Marzamemi.

Sempre dalle sue storie possiamo dedurre che abbia anche gustato un ottimo pasto preparato dallo chef Giliberto Giovanni per poi continuare lo shooting presso la Basilica della Santissima Annunziata di Ispica.