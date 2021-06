Alessandro Enriquez “ri-profuma” i dolci Giacomo Milano

Alessandro Enriquez, fashion designer di origini siciliane, aggiunge il suo tocco artistico ad alcuni dolci classici della pasticceria Giacomo Milano reinterpretandoli.

Fashion e food sono sempre più alleati. Trattandosi in entrambi i casi di arte e creatività, i due mondi sempre più spesso si incrociano, unendosi e dando vita a nuove intuitive e originali creazioni.

Ed è da uno di questi incroci che nasce una profumatissima collaborazione. Il progetto vede protagonisti i prodotti della Pasticceria Giacomo Milano e alcuni ingredienti tipici della Sicilia e della Tunisia. Sicilia (Palermo) e Tunisia sono infatti i luoghi d’origine del fashion designer Alessandro Enriquez, autore anche del libro 10X10 ANITALIANTHEORY e dell’omonimo brand di moda.

La celebre pasticceria Giacomo Milano è stata così rielaborata, o meglio, “ri-profumata”. Alle classiche ricette di bigné, Savarin, tartelletta e cannolo Enriquez ha infatti aggiunto i sapori e gli odori dell’acqua di rose di Nascul, del cioccolato di Modica, della mandorla di Avola e dei fiori d’arancio tunisini.

Il tutto è stato poi elegantemente decorato con fiori colorati abbinati ai dolci come solo un artista poliedrico come Alessandro Enriquez poteva fare.

«E come per magia… con i fiori del mediterraneo, i pistacchi di Bronte, il cioccolato di Modica e il gusto inconfondibile del liquore alla mandorla Etna twist ho variato le ricette dei pasticcini di Giacomo Milano e sono buonissimi. E con l’Etna Aperitif e l’acqua tonica fotonica brindiamo all’amore! Geranio, rose , fiori d’arancio, contengono le essenze dei profumi della mia infanzia quando in Sicilia venivano utilizzati anche in preparazioni culinarie, secondo la tradizione paterna tunisina. La nonna preparava delle acque aromatizzate con questi fiori che impiegava per la realizzazione di alcune creme dolci. Secondo questi ricordi ho voluto aromatizzare e colorare le ricette di Giacomo abbinando anche nell’ultima fase della decorazione petali e fiori. Sono bellissimi e profumatissimi» questo è quanto scrive lo stilista sul suo profilo Instagram annunciando la “dolce” collaborazione.