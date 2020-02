Alberto Urso al Centro Sicilia

Catania è pronta per abbracciare il cantante messinese Alberto Urso, reduce dalla partecipazione a Sanremo dove si è classificato al 14esimo con il singolo “Il sole ad est”.

L’artista siciliano è atteso al Centro Sicilia per l’instore del suo album che porta l’omonimo titolo della canzone presentata al Festival della Canzone Italiana. Proprio in questa occasione, inoltre, è nato uno scandalo. Urso infatti è arrivato secondo al televoto con 11,43% di preferenze. A penalizzare il bel cantante il giudizio della demoscopia e della sala stampa.

L’Instore

Il firmacopie si terrà oggi, martedì 11 febbraio, alle ore 18:00. Ecco alcune semplici regole da seguire:

-È necessario l’acquisto del cd per ricevere il PASS per il firmacopie. È possibile stampare anche il giorno stesso il coupon presso i totem (accanto all’infopoint in galleria) e ricevere il Pass.

– L’acquisto presso uno dei punti vendita del Centro Sicilia da diritto ad un Pass prioritario

-L’accesso al firmacopie è consentito con un album a persona.

E.G.