Albano si innamora di questo panettone siciliano.

Il panettone di Sparacello colpisce dritto al cuore, e al palato, di Albano Carrisi.

Con un video tributo il noto cantante italiano ringrazia Giuseppe Sparacello. Il pasticcere di Castronovo di Sicilia ha spedito il suo panettone artigianale all’artista pugliese. “Caro Giuseppe Sparacello, hai sparato e hai colpito il cuore di un artista e anche di molti miei amici perché questo ce lo divideremo, sicuramente” esordisce Albano in un video.

Chi è Giuseppe Sparacello?

37 anni, castronovese doc o “catrannuvisi” che dir si voglia, proviene da una famiglia da sempre in qualche modo legata al mondo del cibo. Suo nonno era un commerciante di alimentari che si recava con regolarità a Palermo col carretto, in un numero di ore che oggi parrebbe impensabile, e che poi era riuscito ad aprire un negozio di alimentari in paese. Anche il papà aveva iniziato come ambulante nei mercati locali, finché non aveva aperto un punto vendita all’ingrosso di dolciumi a Castronovo che si era in seguito evoluto in un biscottificio e ancora in uno spaccio con pasticceria annessa. Ed è proprio lì che Giuseppe muove i primi passi, in senso letterale e figurato.

Sotto la mano attenta ed esperta del maestro pasticcere, la tradizione si è fusa con un approccio più contemporaneo, nelle forme e negli accostamenti, in creazioni realizzate con materie prime selezionate in cui il territorio gioca un ruolo da protagonista.

Il nuovo locale, moderno, elegante e accogliente, aperto in corso Umberto I 167 a Castronovo di Sicilia in provincia di Palermo, ora porta il nome del patron, il pasticcere Giuseppe Sparacello.

F.F.