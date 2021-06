Al via la terza edizione del premio “Impresa è Donna” per accendere i riflettori sul tessuto imprenditoriale femminile siciliano

Il gruppo Terziario Donna Catania organizza la terza edizione del premio Impresa è Donna che per il 2021 si estende a tutto il territorio regionale.

Con il patrocinio di: Comune di Catania, Camera di Commercio Sud Est Sicilia, Confcommercio Catania, Confcommercio Siracusa, Confcommercio Enna, Confcommercio Messina, Confcommercio Ragusa,

Terziario Donna Palermo, Terziario Donna Siracusa, Confcommercio Sicilia, il premio è nato per far emergere il tessuto imprenditoriale femminile siciliano, raccontare storie di donne e imprese che costruiscono la propria forza sui talenti, sulla valorizzazione del merito e che siano soprattutto quest’anno un esempio di resilienza.

Di grande spessore la giuria, alle quale toccherà il compito di scegliere tra le 15 finaliste, composta da:

– Gina Russo (Presidente Strade del Vino Etna)

– Andrea Passanisi (Presidente Coldiretti Catania, fondatore Sicilia Avocado)

– Agen Pietro (Presidente Camera di commercio Sud Est Sicila)

– Margherita Ferro (Consigliera di parità Regione Siciliana)

– Gianluca Manenti (Presidente Confcommercio Sicilia)

– Maria Ausilia Boemi (Giornalista La Sicilia)

– Emanuele Spampinato (Vice-presidente Assintel nazionale)

– Florinda Saieva (fondatrice Farm cultural park)

– Barbara Mirabella (Assessore pari opportunità e grandi eventi, Comune di Catania)

– Francesca Rubulotta (Chair iWIN)

Le imprenditrici, che rappresentano vari settori e la realtà imprenditoriale femminile presente sul territorio siciliano, saranno valutate da un’autorevole giuria secondo i seguenti criteri: capacità di problem solving, intesa come capacità di riorganizzazione della propria vita e della propria azienda per superare gli ostacoli

sopravvenuti; approccio emozionale: biografia e storia aziendale con indicazione dei traguardi perseguiti; impegno e creatività in termini di conciliazione tra lavoro, famiglia e tempo libero; doti personali imprenditoriali quali talento, passione, leadership e visione.

Le imprenditrici finaliste

– Bologna Emanuela

– Campione Arianna

– Cosentino Nicoletta

– Di Franco Giuliana

– Fina Federica

– Gliozzo Cristina

– Nociforo Marianna

– Pompeo Annalisa

– Ru Morena – Scalisi Tiziana e Fichera Silvia

– Sturiale Jessica

– Ulisse Anna Maria

– Urzi Anna

– Veneziani Martina

– Venticinque Viviana