Al via in Sicilia alle vaccinazioni 16-59 anni con lievi patologie

L’Isola ce la mette tutta per accelerare la campagna vaccinale: da oggi potrà prenotare il vaccino quella fascia di popolazione che va dai 16 ai 59 anni affetti da lievi patologie. Potete consultare l’elenco delle patologie qui.

La procedura sarà la solita: basterà seguire le procedure sulla piattaforma di Poste Italiane (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it), a favore dei soggetti in fascia d’età compresa superiore ai 16 anni, con comorbilità, che rientrano nella Categoria 4, con codice di esenzione per patologia, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva della Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19, nell’ambito della campagna di somministrazione rivolta alle categorie prioritarie.

Al momento l’Isola è ancora ultima per percentuale di vaccinazioni.

E.G.