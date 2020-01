Al via i lavori della Commissione consiliare speciale “Patto per Catania”

Si è insediata a Palazzo degli Elefanti la Commissione consiliare speciale e temporanea “Patto per Catania”. L’organismo ha il compito di monitorare le attività del Patto per lo sviluppo della città di Catania, un programma operativo finanziario di partnership tra il Comune etneo e la Presidenza del Consiglio dei ministri. Un importante impatto sulla Città Metropolitana che garantisce investimenti, realizzazioni infrastrutturali e attivazione di nuovi servizi per i cittadini.

Eletto come presidente della Commissione speciale Luca Sangiorgio, capogruppo di “Una scelta d’amore per Catania”. Gli altri componenti dell’organismo, tutti indicati da ciascun gruppo consiliare, sono: Lidia Adorno (Movimento Cinque Stelle), Andrea Barresi (In campo con Pogliese), Alessandro Campisi (Grande Catania), Salvo Di Salvo (Gruppo Misto), Giuseppe Gelsomino (Catania 2.0), Dario Grasso (Forza Italia), Alessandro Messina (Diventerà Bellissima), Gaetano Santo Russo (Fratelli D’Italia), Angelo Rosario Scuderi (Muovititalia Catania), Lanfranco Zappalà (Con Bianco per Catania). Presente al primo incontro, su invito del presidente Castiglione, anche il consigliere Enzo Bianco.

I due vicepresidenti saranno dunque eletti nel corso della seduta prevista la prossima settimana. Tra i primi appuntamenti della Commissione, l’incontro con Fabio Finocchiaro. L’ingegnere, responsabile della Direzione Politiche Comunitarie, farà il punto sullo stato dei lavori dei progetti del Patto per Catania.

E.G.