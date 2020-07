Al via “Catania 2020”: domani l’inaugurazione alle Ciminiere

Al via il primo evento fieristico post lockdown dedicato ai temi ambientali quali: rifiuti, acqua, energia, ecoarchitettura, rigenerazione, mobilità. Questi i focus su cui verterà la manifestazione dal titolo “Catania 2020”, che riunisce insieme il Progetto Comfort ed EcoMed- Green Expo del Mediterraneo. L’appuntamento è da domani, 16, fino al 18 luglio 2020 presso il Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania.

Le porte di Ecomed, 2 edizione, si apriranno a quanti tra enti, aziende, professionisti, si occupano di servizi come la gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti, del Ciclo Integrato dell’Acqua così come di tecnologie per la produzione di energia, di bonifiche, di protezione dell’ambiente marino e terrestre e di innovazione tecnologica. Il Progetto Comfort, alla sua 12esima edizione, invece, è dedicato a quanti si occupano di costruzioni, demolizioni, recupero, rigenerazione e riqualificazione degli edifici; tenendo conto, anche, di risparmio ed efficienza energetica, protezione sismica, domotica, controllo e sicurezza, mobilità, benessere negli habitat sanitari, gestione dell’aria e comparto igienico-sanitario.

Domani, alle ore 09:30, quindi, alla presenza delle istituzioni e dei protagonisti della manifestazione, presso Le Ciminiere, partirà il primo evento fieristico mondiale post quarantena. L’evento, organizzato da Amazing Srl è patrocinato dalla Regione Siciliana, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, della Città Metropolitana di Catania, e del Comune di Catania.

“Catania 2020”: fulcro per le nuove sfide aperte dalla green e Circular economy

Disponibili oltre 150 espositori; 22 convegni sui focus specialistici promossi dai Comitati Tecnici, tavole rotonde e workshop specialistici organizzati dalle aziende. Inoltre, si terranno 3 conferenze tematiche a dimensione ambientale globale e numerose iniziative sociali sull’ambiente e sugli ambienti, eventi collaterali. “Catania 2020”, pertanto, per ben 3 giorni sarà la capitale per le proposte inerenti gli scenari offerti dalla green e circular economy.

Evento speciale, in questi 3 giorni: “Giornate dell’Energia”. La manifestazione, organizzata nel quadro delle attività istituzionali del Dipartimento Regionale dell’Energia della Regione Siciliana, fa capo a un progetto triennale il cui fine è guidare gli operatori pubblici e privati verso la transizione energetica. Infatti, si organizzeranno momenti di confronto con tutte le figure responsabili delle attività connesse alla gestione delle problematiche energetiche.

Infine, venerdì 17, si terrà, anche “Sicilia Virtuosa” evento che vedrà la premiazione di 243 Comuni Siciliani, che hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata superiore al 50%.

