Al Lusail, il superyacht dell’emiro nel messinese

Avvistato Al Lusail, il superyacht di 123 metri dell’emiro Tamim bin Hamad Al Thani.

Il messinese e in particolare le Isole Eolie quest’anno sembrano essere la meta preferita dei vip con i loro yacht lussuosi.

In questi giorni è stato avvistato proprio l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. L’emiro è proprietario del Paris Saint Germain, dell’Hotel Gallia di Milano, di numerosi complessi alberghieri in Costa Smeralda, dell’ex ospedale San Raffaele di Olbia.

Tre mogli e ben otto figli per l’emiro che è anche cugino di Mansur bin Zayd Al Nahyan, proprietario del Manchester City e fratellastro di Khalifa, il presidente degli Emirati Arabi Uniti.

E’ tra i più giovani regnanti al mondo e recentemente ha fatto costruire il suo super yacht Al Lusail, avvistato a Salina e a Riposto in questi giorni.

123 metri di lunghezza per ospitare fino a 36 persone con tutti i comfort possibili. All’interno infatti si trovano: ascensore, garage per tender, palestra, piscina, beach club, salone di bellezza, cinema, pista per elicotteri. Un valore di circa 500 milioni di euro e un equipaggio di circa 51 persone.