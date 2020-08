Aida conquista Taormina, grande successo per il primo evento del Mythos Opera Festival

Esordio sorprendente per l’opera “Aida” del Mythod Opera Festival al Teatro antico di Taormina. Boom di presenze per l’opera di Giuseppe Verdi, proposta in chiave concertuale a causa delle restrizioni per il Covid-19. «Siamo davvero orgogliosi del successo di pubblico riscosso-dichiara Gianfranco Pappalardo Fiumara, sovrintendente del Mythos Opera Festival-soprattutto se teniamo conto del periodo difficile che l’intero settore sta attraversando».

“Aida è stata l’unica manifestazione lirica a pagamento a registrare il sold-out in Sicilia.”

«Il fatto che Aida sia andata sold-out è per noi motivo di grande soddisfazione- replica ancora Fiumara- vuol dire che il pubblico apprezza la nostra proposta e quindi ci spinge a continuare su questa strada». Il pubblico ha tributato lunghi e scroscianti applausi a Elina Ratiani, Eufemia Tufano e Roberto Cresca, protagonisti sulla scena nei panni di Aida, Amneris e Radames. Ad accompagnarli, inoltre, l’esecuzione al piano di Marco Boemi e il coro Katane, diretto dal maestro Carlo Palazzo. «Siamo in trepidante attesa per i prossimi appuntamenti» afferma Cresca. Il 26 agosto, infatti, andrà in scena La Traviata al teatro antico di Tindari e poi nuovamente a Taormina con una replica di Aida ed un sontuoso Requiem e la Cavalleria Rusticana.

G.G.