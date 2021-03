Aeroporto di Catania, chiusura temporanea del parcheggio P4

La società di gestione dell’Aeroporto di Catania comunica che da domani, 10 marzo 2021, sarà inibita la sosta all’interno del parcheggio multipiano P4.

Nulla cambia per i Rent a car per i quali esistono ingressi e uscite separate.

La chiusura temporanea, che durerà circa un mese, si rende necessaria per permettere il completamento delle uscite e il perfezionamento della struttura. Sarà ovviamente consentita l’uscita alle auto già posteggiate all’interno dello stesso P4.

Si consiglia ai gentili utenti di utilizzare, in alternativa, il parcheggio P6 premium, dal costo competitivo di 2 euro al giorno (i primi 30 minuti di sosta sono gratuiti), con entrata da via Fontanarossa e accesso diretto al percorso pedonale per i termoscanner.

E.G.