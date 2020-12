Adrano, donna positiva al Covid beccata in strada

Adrano, donna positiva al Covid esce per strada. La donna, soggetta all’isolamento fiduciario è stata trovata fuori da casa. Scatta, pertanto, la denuncia per inosservanza delle recenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato lo scorso 3 dicembre.

5 ragazzi multati: erano senza mascherina e oltre l’orario del coprifuoco

Nell’ambito dei controlli delle forze dell’ordine, multati anche 5 ragazzi del posto. I giovani sono stati trovati nella piazza del paese, senza rispettare la distanza di sicurezza e privi di mascherina. Inoltre, il fatto appare, ancora, più grave perchè erano assembrati in un orario oltre il limite del coprifuoco imposto.

G.G.