Ad Acireale crollano parti rocciose della Timpa

Ad Acireale crollano alcune parti rocciose della Timpa. Sul posto i Vigili del Fuoco, intervenuti in via Tocco per distacco e rotolamento di alcune parti rocciose. Alcuni grandi massi, infatti, sono caduti, nella strada sottostante; nell’area delle cosiddette “Chiazzette” della Timpa. Si tratta di una stradina percorribile a piedi che conduce al porticciolo di Santa Maria La Scala. Non si registrano danni a persone o cose. La stradina, però, è chiusa al transito. Intervenuti, per i rilievi di competenza, anche il Sindaco di Acireale e il responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile comunale.

G.G.