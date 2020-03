Acqua Fitness, gli istruttori catanesi più ricercati

E siamo giunti al quarto appuntamento della rubrica fitness da Urlo.

Questa settimana vogliamo addentrarci nel mondo del fitness in acqua. Quali sono le nuove tendenze e gli istruttori più seguiti a Catania?

I BENEFICI DELL’ATTIVITA’ IN ACQUA

Spesso sottovalutato, il fitness in acqua presenta molteplici vantaggi, tra cui:

• Carico articolare pari quasi a zero;

• Possibilità di assumere posizioni difficili da praticare a terra;

• È molto adatto a soggetti che hanno necessità di ridurre gli effetti negativi della forza di gravità sul proprio fisico: persone anziane, obesi, soggetti reduci da un infortunio, donne incinte;

• Stimola la micro-circolazione soprattutto a livello degli arti inferiori. Aiuta le donne, e in particolare quelle in stato interessante, a compensare il fastidio ed il gonfiore sulla parte bassa del corpo.

• Il lavoro in acqua è più dolce ma altrettanto efficace rispetto a quello effettuato sulla terra ferma.

• Incoraggia i soggetti in soprappeso a praticare attività fisica: l’acqua tende a mascherare le forme del corpo dando un notevole supporto sotto il profilo psicologico;

• Le lezioni in acqua permettono di mantenere sotto controllo il peso con un dispendio calorico medio di 500-600 Kcal.

DOVE PRATICARE I CORSI IN ACQUA A CATANIA

A Catania ci sono diverse strutture in cui è possibile svolgere corsi fitness in acqua, tra cui: Virgin Active, Altair Club di via F.Riso, Altair Club di Acireale, La Meridiana.

Il nodo cruciale per praticare della buona attività è pero capire quale tipo di format viene adottato dai diversi istruttori. Facendo un’attenta analisi, emerge che i protocolli più innovativi e in continuo aggiornamento sono quelli promossi da Virgin Academy e da LES MILLES.

Ma veniamo a noi, chi sono i migliori istruttori di acqua fitness a Catania.

CLASSIFICA

Francesco Principato personal trainer certificato in Virgin Active, i suoi corsi di Water Endurance, Water Tone e Water Hidrobike sono sempre sold out!

Marigra Lo Tauro , laurea ISEF, personal trainer presso Virgin Active, istruttrice di nuoto, di Water Tone, di fitness musicale, ideatrice di Acquafly un nuovo attrezzo per allenamento in acqua.

Rita Alba Di Natale , laurea ISEF, da sempre nel mondo del fitness, esercita in diverse strutture: Virgin Active, Altair Club di Catania ed Acireale.

Annalisa Macaluso , presso l’Altair di Acireale, svolge il format LES MILLES in acqua, divertente ed allenante senza limiti di età.