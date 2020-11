Acireale, tamponi molecolari: cambio di sede per i test di domani

Acireale, Coronavirus: cambia la sede per effettuare i tamponi. Domani, infatti, sarà allestito al Presidio territoriale di via di Martinez, ex ospedale. Due le categorie interessate: positivi che necessitano del tampone molecolare per verificare l’avvenuta fine della quarantena e positivi risultati tali dopo un test rapido eseguito da laboratori che attendono conferma della diagnosi dal più preciso tampone molecolare. L’Asp convocherà gli interessati per segnalare l’orario di esecuzione del test.