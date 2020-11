Send an email

Il Comune di Acireale, segnala, ancora, un alto incremento di contagi da Coronavirus. Sono 142, infatti, gli attualmente positivi al virus; tra questi: 7 i ricoverati in ospedale e uno in altra struttura. In isolamento fiduciario, invece, sono posti 335 soggetti. Dall’inizio dei rilevamenti i positivi risultano 193, 17 i nuovi segnalati e 2 i nuovi guariti.

G.G.