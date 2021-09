Camion incastrato sotto il ponte di Santa Caterina ad Acireale.

Questa mattina, non molti minuti fa, un camion è rimasto incastrato sotto il ponte di Santa Caterina ad Acireale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Acireale. I pompieri stanno operando al fine di sbloccare il passaggio e rendere nuovamente fruibile la circolazione nel minor tempo possibile.

Fortunatamente il conducente non ha riportato alcun tipo di danno. Sembra infatti uscire del tutto illeso dalla vicenda.

Si sarà trattato di una svista dell’autista del mezzo che è rimasto bloccato con lo stesso sotto il ponte per diverso tempo impedendo così il passaggio. A risentirne sono come sempre gli abitanti della predetta zona di Acireale che di conseguenza rimangono come imbottigliati.

Non sarebbe peraltro la prima volta ad accadere. Lo stesso episodio si è verificato soltanto pochi mesi addietro.

Tra lo sgomento dei cittadini del quartiere ci si domanda il motivo per cui guidatori di mezzi di questa portata si ostinino ad attraversare il sottopassaggio nonostante le segnaletiche che evidenziano le misure.