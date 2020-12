Acireale, assegnazione buoni spesa. Le modalità per richiederli

Acireale, l’assessore alle Politiche sociali, Palmina Fraschilla sul fronte delle Misure finanziarie connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La Fraschilla, a nome dell’Amministrazione Comunale, rende note le misure di solidarietà alimentare per l’emergenza in atto.

In riferimento all’art. 2 del D.L. 23 novembre 2020 n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, da oggi, 17 dicembre 2020 i nuclei familiari più esposti alla crisi, in atto, possono presentare richiesta per beneficiare di buoni spesa/voucher per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, da utilizzare esclusivamente presso gli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa.

Chi può presentare domanda di buoni spesa

Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Acireale che non hanno risorse economiche sufficienti per il sostentamento alimentare personale e familiare a seguito della crisi economica generata dall’epidemia.

Quest’ultimi devono avere i seguenti requisiti: 1. Assenza di reddito da lavoro causa disoccupazione, chiusura o sospensione dell’attività lavorativa, sia essa propria o svolta in qualità di dipendente. 2:Non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Cassa Integrazione, indennità di disoccupazione/NASPI, pensione). 3: Non intestatari di conti correnti (bancario, postale, carte prepagate, ecc.) aventi al 30/11/2020 un saldo superiore ad € 6.000, accresciuto di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di €. 12.000,00. I buoni spesa saranno erogati prioritariamente alle persone e ai nuclei familiari privi di reddito da lavoro e non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Naspi, CIG, pensione) fino ad esaurimento dei fondi previsti. La pensione di invalidità civile e l’ndennità di

accompagnamento sono da escludersi dal computo del beneficio.

Importo dei buoni spesa

L’importo complessivo del buono spesa sarà proporzionale al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo la seguente tabella:

nucleo familiare composto da n. 1 persona

€ 200,00

nucleo familiare composto da n. 2 persone

€ 300,00

nucleo familiare composto da n. 3 persone

€ 400,00

nucleo familiare composto da n. 4 persone

€ 500,00

nucleo familiare composto da n. 5 o più persone

€ 600,00

Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di reddito e sostegni pubblici superino i suddetti parametri economici.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione al beneficio dovrà essere compilata esclusivamente mediante procedura telematica entro e non oltre il 28 dicembre 2020. Ogni cittadino, acese, che vorrà presentare l’istanza per l’eventuale erogazione dei buoni spesa, dovrà compilare il format appositamente predisposto, accessibile dal seguente link https://acireale.socialbonus.it. Il format è strutturato con campi obbligatori che, se non debitamente compilati, non consentiranno il completamento della procedura. Al termine della compilazione, la domanda dovrà essere stampata, firmata e consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Acireale, via degli Ulivi n. 21 o, in alternativa, inoltrata alla PEC [email protected] Per eventuali informazioni è possibile contattare l’ufficio dei Servizi Sociali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai seguenti numeri telefonici: 095/895701 – 095/895336.

Aspetti operativi

La domanda dovrà essere presentata preferibilmente dall’intestatario della scheda anagrafica o, se impossibilitato, da altro componente del nucleo familiare. Sarà possibile presentare una sola richiesta da parte di un solo componente del nucleo familiare, pena l’esclusione. I buoni saranno resi disponibili in formato elettronico e potranno essere utilizzati esclusivamente dal richiedente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità con l’esclusione di alcolici, tabacchi, cosmetici e ulteriori prodotti non indispensabili.

L’individuazione delle persone e dei nuclei aventi diritto al beneficio avverrà da parte dei Servizi Sociali con la

valutazione delle priorità di cui sopra, tenendo conto che la situazione di disagio economico dichiarata nell’istanza è riferita al mese di Novembre 2020. In caso di risorse non sufficienti, l’Amministrazione si riserva

la facoltà di rimodulare il valore dei buoni spesa di solidarietà alimentare per tutti gli aventi diritto.

Controlli

Considerata la necessità di fornire risposte ai cittadini in tempi celeri, la valutazione dei requisiti si baserà sulle

dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Il Comune si riserva tuttavia di effettuare controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente avviso. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, chi rilascia false dichiarazioni è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e perderà ogni diritto in relazione al presente avviso con obbligo di restituzione delle somme percepite.

G.G.