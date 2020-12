Rimangono intrappolati in auto per la caduta di una grossa pianta, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Questo il destino di tre persone, immediatamente, soccorse dalla squadra dei Vigili del Fuoco, intervenuta intorno alle 16:00, di oggi, in via Turchia, ad Acireale. Un grosso albero sarebbe crollato sulla vettura impedendo ai 3 di poter uscire dall’abitacolo. Nessun ferito, tra gli occupanti.

G.G.