Aci Sant’Antonio, scoppiettante l’ottava edizione del Premio Carretto Siciliano con Roy Paci

I ritmi latini di Roy Paci e dei talentuosi musicisti dei Massimo Minutella “The Lab Orchestra” hanno vibrato ieri sera in piazza Maggiore ad Aci Sant’Antonio, in occasione dell’ottava edizione del Premio Carretto Siciliano.

Una serata, trasmessa in diretta su Etna Espresso Channel e sulla pagina Facebook del Comune di Aci Sant’Antonio, all’insegna della grande musica ma non solo. Sul palco dell’ormai consolidata manifestazione, hanno sfilato artisti, imprenditori e rappresentanti del mondo del giornalismo e dello sport. L’organizzazione comunale ha portato avanti un evento davanti ad una piazza piena di gente ma nel pieno rispetto delle norme anti Covid- 19.

“Un anno importante, ma è importante continuare”

«È stato un anno particolare – ha detto il sindaco di Aci Sant’Antonio, Santo Caruso – Per questo motivo abbiamo voluto con forza quest’ottava edizione del Premio Carretto Siciliano. Era importante continuare, nonostante il momento. E stasera è bello vedere la nostra piazza gremita di gente, ma allo stesso tempo ordinata e rispettosa delle distanze. Da questo palco sono passate tantissime persone illustri. È bello far sì che la nostra

città, attraverso questa ruota del carretto siciliano, possa diventare un punto di riferimento».

L’amministrazione comunale santantonese ha avviato, con la collaborazione di Mimmo Targia, direttore del museo regionale del Carretto Siciliano Palazzo D’Aumale di Terrasini. Da questo incontro nasce il riconoscimento del carretto siciliano quale Patrimonio dell’Umanità.

A condurre la serata, con i consueti garbo ed ironia, Maurizio Caruso, affiancato da Silvia Bella.

I santantonesi illustri

L’artista Maria Pia Cristaldi e l’imprenditore Giuseppe Basile sono i due santantonesi doc premiati con la caratteristica miniatura di ruota di carretto siciliano su pietra lavica. L’opera è realizzata e dipinta rispettivamente dai maestri Antonio Patanè e Salvo Nicolosi. Un altro concittadino, il giovanissimo Luca Di Stefano, cantante dallo straordinario timbro blues, ha ricevuto un riconoscimento per essersi distinto nel noto programma America’s Got Talent.

Conferiti altri due riconoscimenti s al ‘danzastorie’ Alosha e all’associazione sportiva Aci Sant’Antonio Calcio, neo promossa in Eccellenza. L’arrivo di Roy Paci ha infiammato la piazza, premiato per la straordinaria e lunga carriera e ffiancato da uno scatenato Marco Minutella e dalla Lab Orchestra.

A chiudere in bellezza la manifestazione, l’ironia e la sagacia di Enrico Guarneri, tra i più apprezzati attori di teatro, e di Salvo La Rosa, storico conduttore e giornalista. La collaudata e amata coppia del piccolo schermo, acclamata dal pubblico in piazza, si è esibita dunque in alcuni divertenti sketch.

E.G.