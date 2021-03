Aci Sant’Antonio, Istituto A. De Gasperi nel degrado

Transenne, sporcizia, ratti e persino serpenti: è questo il percorso ad ostacoli che quotidianamente alunni e genitori devono svolgere per giungere all’Istituto A. De Gasperi di Aci Sant’Antonio.

Come se non bastasse, le strade dissestate del Comune con marciapiedi divelti e privi di regolare pavimentazione, pericolo costante per i pedoni rappresentano un pericolo continuo ancor prima di arrivare nella struttura.

Lavori in corso fermi dall’estate scorsa nel cortile interno dell’istituto lato palestra, con scavi ricettacolo di sporcizia e folta vegetazione incolta, marciapiedi inaccessibili, transenne ovunque che ostacolano il normale deflusso di genitori ed alunni, muri pericolanti e pericoli di ogni genere.

Il Codacons raccoglie le proteste di genitori e residenti indignati e documenta una situazione insostenibile, rivolgendo un appello alle istituzioni locali per ridare decoro e sicurezza all’edificio scolastico e alle strade e marciapiedi del circondario. A ciò si aggiunge l’incertezza perdurante sulle necessarie verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici. Il Codacons chiede, quindi, al Comune -primo responsabile sul versante della sicurezza degli edifici scolastici- di porre in essere interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza.

«L’unica cosa certa -sottolinea l’Avv. Veronica Russo, Responsabile Comunale Codacons di Aci Sant’Antonio- è che non è tollerabile esporre i bambini a pericoli. Non possiamo continuare a parlare di sicurezza – segue l’Avv. Russo – se si lasciano esposti i bambini a rischi e se si continuano a concedere proroghe per la messa in sicurezza degli edifici».

E.G.