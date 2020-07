Aci Sant’Antonio: al via i progetti su quattro importanti strade

La Giunta Caruso, del comune etneo di Aci Sant’Antonio, ha approvato i progetti di intervento su 4 importanti strade del territorio santantonese: via Leona, via Nocilla, via Casalnuovo e via Vitalba. Per i lavori di riqualifica delle strade, si farà leva sui finanziamenti regionali per “investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala”.

I lavori di riqualifica su 4 importanti strade del territorio di Aci Sant’Antonio

Via Leona è ritenuta “di grande importanza per il Comune di Aci Sant’Antonio e per i Comuni limitrofi”, trovandosi a ridosso della circonvallazione e collegando, quindi, la Città del Carretto con Viagrande e con l’importantissimo “Istituto Oncologico del Mediterraneo”. I punti nevralgici di collegamento la rendono, quindi, densamente trafficata e, dunque, soggetta a migliorie.

Ma anche Via Nocilla appare di grande importanza, infatti, a ridosso della circonvallazione, i lavori riguarderanno anche il tratto tra via Matteotti e via Fossa Lupo. I lavori saranno di ingrandimento della carreggiata, aspetto utile visto che quel tratto conduce ad una zona commerciale altamente frequentata. In via Nocilla, inoltre, si interverrà anche nella parte bassa. il ripristino e recupero del sistema fognario a mitigazione del rischio idraulico, con il rifacimento del manto stradale e del marciapiede.

La Via Casalnuovo, invece, è localizzata in un’area più centrale del paese, risultando, pertanto, di notevole

importanza per i residenti della zona. Nella frazione di Santa Maria La Stella, invece, è localizzata la via

Vitalba. Quest’ultima verrà allargata nell’ottica di migliorare l’ingresso del Bosco di Aci, per il quale con delibera ad hoc, si sta portando avanti un progetto di sistemazione proprio dell’area di ingresso.

«Si tratta di progetti determinanti in un’ottica di crescita» dichiara il Sindaco, Santo Caruso. «Abbiamo avviato un percorso di crescita generale del paese che lo migliorerà dal punto di vista della vivibilità e lo renderà maggiormente fruibile per tutti, nonché di sempre crescente interesse» conclude il primo cittadino.



G.G.