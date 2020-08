Send an email

Aci Sant’Antonio: locale chiuso e titolare denunciato per inottemperanza all’ordinanza

Aci Sant’Antonio: chiuso ristorante in via San Giovanni; segnalata palese inottemperanza da parte del gestore, dell’ordinanza di sospensione già emessa dall’Asp di Catania. I militari, nel corso di controlli, finalizzati a

garantire il rispetto delle disposizioni governative, hanno eseguito attività ispettive di alcuni esercizi commerciali del territorio acese. Nel caso specifico, l’attività commerciale era già stata segnalata dall’Asp con notifica del provvedimento di chiusura da parte del sindaco. Il responsabile legale dell’attività commerciale, pertanto, è stato denunciato dai militari per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Elevatigli anche sanzioni amministrative di 8000 euro.

G.G.