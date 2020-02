Aci Catena, via Sciarelle riaperta al traffico

Dopo tanto tempo, via Sciarelle è stata riaperta al traffico. A comunicarlo il sindaco di Aci Catena, Santo Caruso.

«La via Pietro Platania/Sciarelle è stata riaperta al traffico veicolare. Completati i lavori di abbattimento dell’edificio pericolante, la ditta aggiudicatrice ha provveduto alla rimozione dei jersey in cemento posizionati al momento dell’interdizione al traffico. La trafila burocratica per dirimere il contenzioso con la proprietà dell’immobile, non è stata semplicissima ma è importante che la zona venga snellita dal traffico veicolare che l’interruzione causava».

«Un ringraziamento particolare -conclude la nota-va indirizzato all’A.S.T. L’azienda siciliana trasporti, compenetrandosi nelle difficoltà che l’utenza catenota avrebbe dovuto sopportare, ha istituito un giro alternativo a via Sciarelle, per permettere ai catenoti di usufruire del servizio pubblico in territorio comunale».

E.G.