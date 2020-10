Aci Catena, aumentano i casi da Covid19

Send an email

Aci Catena si conferma uno dei comuni, nel catanese, con più casi di Covid19.

Dall’ultimo rapporto di aggiornamento comunicato in data odierna dall’Asp al sindaco di Aci Catena Nello Oliveri, massima autorità sanitaria locale, salgono a 40 i positivi -24 donne e 16 uomini- nel territorio comunale catenoto. Sale così anche il numero dei soggetti costretti ad isolarsi nel proprio domicilio, ad oggi questi sono 110. Fortunatamente, l’unico paziente ospedalizzato è completamente guarito. Al momento, quindi, nessun catenoto è ricoverato in strutture ospedaliere.

Il sindaco Nello Oliveri, invita la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente all’ultimo DPCM del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

«Invito i miei concittadini ad una grande prova di maturità. Considerata l’inarrestabile crescita esponenziale del numero dei contagiati e dei soggetti in quarantena, invito al rigido ossequio delle norme previste dal DPCM in vigore. Rispettare in toto i consigli e le direttive contenute nel documento ministeriale, con il tempo potrà aiutarci ad arginare il fenomeno. La mancata osservazione dello stesso – continua Oliveri – comporterà le sanzioni previste. Il sindaco ancora una volta richiama all’attenzione massima tutti i concittadini, richiamandoli ai propri doveri».

E.G.