Aci Catena, Covid: 9 positivi tutti asintomatici

Altri 9 positivi ad Aci Catena, che si vanno a sommare alle già 23 persone sono in quarantena domiciliare volontaria, in attesa del tampone. Si tratta di residenti rientrati da stati esteri, luoghi di villeggiatura o coinquilini di positivi asintomatici. Lo rende noto il sindaco del comune di Aci Catena, Nello Oliveri, sui dati dell’Asp. Sono 9, quindi, gli attuali contagiati tutti asintomatici, attualmente in quarantena domiciliare.

«L’aggiornamento di oggi-commenta il primo cittadino- ci impone senso di responsabilità e attenzione verso il virus che continua a circolare nelle nostre zone. Non bisogna abbassare la guardia. Attenersi scrupolosamente al senso del dovere e responsabilità di ogni cittadino».

«Si raccomanda sempre massima prudenza-continua Oliveri- e si rinnova l’invito alle basilari norme igieniche e il consiglio di lavarsi bene le mani, indossare la mascherina, evitare gli assembramenti e i contatti inferiori a un metro di distanza».

G.G.