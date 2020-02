Aci Catena: auto investe e trascina pedone e poi scappa via

Travolge un pedone e scappa via, questo è quanto appena accaduto ad Aci Catena.

Dieci minuti fa una tragica vicenda ha avuto atto ad Aci Catena, in via Finocchiari. Il conducente di un’auto proveniente da Aci San Fillippo verso il centro di Aci Catena ha investito una donna sulla sessantina mentre attraversava la strada. La vittima parrebbe stesse per raggiungere il portone del condominio di casa quando l’automobile le si sarebbe schiantata addosso.

Una prima ricostruzione dell’episodio vedrebbe infatti la donna investita dall’impeto di una vettura che dopo averla colpita l’avrebbe trascinata per diversi metri finendo poi per scappare via lasciandola in mezzo alla carreggiata tra il negozio di pompe funebri e la piazzetta.

A richiamare l’attenzione del vicinato sono state le urla di dolore della donna e del figlio della donna insieme alla cognata che si trovavano con la donna nel momento del tremendo evento.

Precisamente nell’esatto istante dell’attraversamento con la donna sembra ci fosse il figlio che per fortuna è però riuscito a scampare il pericolo. Quest’ultimo è difatti uscito illeso dall’accaduto ma in pieno stato di shock.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando locale di Aci Catena e i soccorsi sanitari del 118 che date le gravi condizioni della vittima hanno condotto la stessa presso il trauma center dell’Ospedale Cannizzaro di Catania.

Al momento sembra che la donna abbia riportato un importante e serio trauma alla caviglia e varie escoriazioni.

La signora falciata dall’auto, insieme al marito, è la proprietaria di una nota macelleria a conduzione familiare sita ad Aci Castello.