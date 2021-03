Aci Castello, sospese le soste a pagamento fino a nuovo bando

Dal primo aprile, salvo proroghe, parcheggiare ad Aci Castello sarà gratis.

Si interrompe così il rapporto tra il Comune e la società di gestione dei parcheggi: fino a nuovo bando, dunque, a meno che non si decida di prorogare le misure incluse nell’attuale servizio, non ci saranno restrizioni nelle vie di Aci Castello.

Dietro questa “rottura” ci sarebbe il fallimento del tentativo di creare un project financing, la cui sostenibilità sarebbe passata per l’elevazione di diverse migliaia di multe al mese.

I consiglieri dell’opposizione, intanto, chiederanno nel corso del Consiglio Comunale previsto per domani, alcune migliorie sul bando in preparazione. Tra queste la sosta gratuita per i portatori di handicap e l’abbonamento per i residenti al costo di dieci euro per la frazione dove si risiede e non superiore a venti per tutto il territorio di Aci Castello.

Non meno importante, inoltre, la condizione dei dipendenti della società che potrebbero trovarsi da un giorno all’altro -in un momento di dura crisi economica- senza lavoro.

