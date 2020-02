Aci Castello sempre più internazionale tra le proposte Tbex

Tbex, la conferenza internazionale che riunisce in un network mondiale blogger, influencer, giornalisti, operatori di viaggio e brand turistici, nel 2020 toccherà Catania.

Le precedenti edizioni si sono svolte in città come Chicago, New York, Vancouver, Minneapolis, Copenaghen, Stoccolma, Atene e Dublino. Ma questa è la prima volta che la conferenza si svolge in Italia e in particolare a Catania ed Aci Castello sembra tra le location prescelte.

Le passate edizioni del Tbex hanno visto la partecipazione di oltre settemila travel blogger.

Sono cinque le tappe inserite nella proposta castellese: Il Castello di Aci Castello; la chiesa di San Giuseppe e l’Atelier Calogero; Aci Trezza con i suoi Faraglioni; degustazione street food con prodotti tipici locali; la “Casa del Nespolo”.

«È un’occasione irripetibile di promozione della città a livello mondiale. Il lavoro del consigliere comunale delegato alla Cultura e al Turismo Antonio Maugeri sta producendo grandi risultati e lo ringraziamo per questo suo impegno profuso che ci porta ad essere presenti anche su Tbex», commenta il sindaco Carmelo Scandurra.

E.G.