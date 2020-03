Otto positivi al Covid-19 ad Aci Castello

Il sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra comunica il resoconto dei contagi nel comune.

«La situazione attuale è di 8 risultati positivi al tampone, di cui 3 ricoverati. I dati sono: ASP ( 4 positivi di cui 2 ricoveri), medici di famiglia (4 positivi, di cui un ricovero). Chiaramente sono posti in quarantena sotto sorveglianza della Polizia Municipale», annuncia continua il primo cittadino castellese.

«Il totale dei cittadini “rientrati” nel nostro Comune e che hanno fatto la necessaria comunicazione all’ASP, è di 156 persone. La Polizia Municipale sta effettuando il controllo sul rispetto della quarantena da parte dei “rientrati”, cosa che continuerà a fare per tutto il tempo necessario previsto e senza alcuna tolleranza».

«Detto ciò, purtroppo devo constatare che c’è ancora gente che non comprende l’importanza del rispetto delle regole. La nostra Polizia Municipale, in questi giorni, a seguito dei controlli sul territorio, ha fatto scattare diverse denunce alle autorità preposte. L’amministrazione sta mettendo in campo tutti i mezzi necessari per la tutela dei cittadini e per uscire da questa situazione, ma è necessario che ognuno di noi eviti comportamenti non responsabili.

Pertanto continuo ad invitarvi a rimanere a casa e nel caso di uscite strettamente necessarie, al rispetto delle regole ai sensi della normativa vigente», conclude Scandurra.

E.G.